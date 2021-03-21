٢١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:٤٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84271659
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قائد الثورة : يجب مواصلة حركة الانتاج في البلاد

قائد الثورة : يجب مواصلة حركة الانتاج في البلاد

طهران/ 21 اذار/ مارس/ ارنا - أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي ، أن حركة الانتاج في البلاد يجب ان تتواصل ، كما يجب ازالة الموانع والعراقيل التي تقف في طريق الانتاج.

وفي كلمة له بمناسبة العام الايراني الجديد 1400 تناول سماحته موضوع الاقتصاد وشرح بشيء من التفصيل محتويات شعار العام الجديد ( الانتاج، الدعم، إزالة الموانع).

واشار قائد الثورة الى أن عام 1300 كان بداية الدكتاتورية وهي مجئ رضا خان بمؤامرة بريطانية ، أما عام 1400 فسيشهد في مطلعه انتخابات وطنية ، وهذا مايوضح الفرق بين بداية القرن الماضي وبداية القرن الجديد.

واضاف سماحته ان الاهداف التي رسمت في العام الماضي 1399 في اطار شعار (قفزة الانتاج) لم تتحقق بشكل كامل ، إلا ان تقدما ملحوظا حصل في قطاعات انتاجية مهمة، كما حصلت طفرة في بعض الموارد.

يتبع..

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