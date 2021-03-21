السفير الإيراني لدى باكستان يتمنى لعمران خان الشفاء التام

و أعرب حسيني" عن تضامنه مع رئيس وزراء باكستان والسيدة الأولى (زوجة عمران خان) عبر حسابه على تويتر اليوم الأحد.

و تمنى لرئيس وزراء باكستان ولعقيلته موفور الصحة والعافية.

وأصيب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بفيروس كورونا بعد يومين من تلقيه التطعيم الخاص بالفيروس. حسبما أعلن وزير الصحة الباكستاني امس السبت.

وقال وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان في تغريدة عبر تويتر إن رئيس الوزراء عمران خان عزل نفسه في المنزل.وكانت نتيجة اختبار كرونا لرئيس الوزراء الباكستاني الذي تم تطعيمه قبل ثلاثة أيام إيجابية ، وبعد فترة وجيزة تأكدت إصابة زوجته بالفيروس.

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