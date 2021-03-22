قاسمي يعزي بوفاة السفير الفرنسي السابق لدى ايران

وكتب قاسمي في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الاثنين: "ان خبر وفاة فرانسوا نيكولو مؤسف ولا يصدق. الفقيد كان رجلاً مثقفا وإنسانا عادلا وواقعيا وباحثا عالما ومهتما بالثقافة والتاريخ الإيراني.. كان نيكولو دبلوماسيا متمرسا وشغل منصب سفير فرنسا لدى إيران من عام 2001 إلى 2005".

واضاف السفير الإيراني في فرنسا: "في آخر اجتماع عقدناه مع نيكولو قبل أسابيع قليلة، بحثنا مختلف القضايا لا سيما التطورات في الولايات المتحدة والبرنامج النووي الإيراني".

وأشار قاسمي إلى أن نيكولو كان يؤلف كتابا بحثيا حول البرنامج النووي الإيراني بناء على وثائق الحكومة الفرنسية منذ بداية طرح هذا البرنامج قبل الثورة الإسلامية وحتى الآن.

وقال : كان نيكولو يؤكد أنه يحتاج إلى 6 أشهر أخرى لاستكمال البحث ونشر كتابه.

وأعرب السفير الإيراني لدى فرنسا عن تعازيه لأسرة الفقيد ولجميع المراكز البحثية الفرنسية ولجميع أولئك الذين يعملون بجدية لتعزيز التفاهم المشترك بين إيران وفرنسا.

وقد توفي فرانسوا نيكولو يوم 20 مارس 2021 عن عمر يناهز 81 عاما في باريس.

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