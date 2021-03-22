ايران تنفي الأنباء المتداولة بشأن اختطاف سفينة عراقية في مياهها الاقليمية

واوضح عباس نجاد: في يوم 7 مارس 2021 وبعد تلقينا رسالة طوارئ من سفينة مجهولة قرب المياه السعودية، ارسلنا قارب "ناجي 8" إلى الموقع من ميناء دير الايراني. لكن بعد وصول القارب إلى الموقع المعلن،تبين أن سفينة أجنبية أنقذت الطاقم وهم في طريقهم الى رأس تنورة ( شرق السعودية ) فسلمنا عملية الإنقاذ إلى السعودية.

واضاف : منذ وقوع الحادث ووفقا للقانون الدولي ومسؤولية الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) وبهدف الحد من مخاطر السلامة البحرية، تم مراقبة العمليات بصورة مركزة من خلال منظمة (IMO) وبالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية( ROPME) .

وقال : بعد أيام من عمليات المراقبة المستمرة، بتاريخ 12 مارس 2021 ، اعلن الممثل عن المالك العراقي للسفينة، انه تقرر سحب السفينة المذكورة إلى منطقة بوشهر باستخدام امكانيات القطاع الخاص ودون إخطار السلطات المختصة، ونظرا للظروف الجوية وتمزق حبل السحب، رست السفينة الخالیة من الطاقم في الوحل في موقع ثمانية أميال من شمال ميناء بوشهر.

وأشار إلى أنه فور تلقي نبأ تعطل السفينة، وصل فريق الرد السريع في ميناء بوشهر على الفور إلى مكان الحادث وفحص حالة السفينة قائلا: تبين أن السفينة توقفت في وضع آمن ولا تتعرض سلامة الممر المائي للخطر.

يتبع