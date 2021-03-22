الرئيس روحاني: من مفاخر الحكومة توفير 555 الف فرصة عمل سنويا

وقال الرئيس روحاني في تصريحه اليوم الاثنين خلال اجتماع المجلس الاعلى لتوفير فرص العمل: ان توفير 555 الف فرصة عمل سنويا في البلاد في ظروف الحظر والحرب الاقتصادية الصعبة مؤشر الى اهمية موضوع توفير فرص العمل في حكومة التدبير والامل.

واضاف: انه ومن خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير الشركات المعرفية وكذلك تنمية البنى التحتية للاجواء الافتراضية وتعزيز الاقتصاد الرقمي فاننا نشهد اليوم زيادة ملحوظة في توفير فرص العمل للشباب والمتخصصين في مختلف المجالات ومنها IT والشركات الناشئة (ستارت اب) والسياحة والصناعات اليدوية وكذلك الصناعات الانتاجية.

وتابع الرئيس روحاني: ان الحكومة ستبذل كل جهودها للمزيد من تسهيل الامور للقطاع الخاص خاصة خالقي فرص العمل والمستثمرين في مجال توفير المزيد من فرص العمل المستديمة في البلاد.

واشار الى ظروف كورونا التي اثرت على الكثير من الاعمال خلال العام الاخير واضاف: انه وفي ضوء تجربة العام الاخير والافق المتوقع لمرض كورونا فمن المحتمل استمرار الظروف التي ادت الى توقف بعض الاعمال لذا فانه ينبغي علينا العمل على اساس وجود هذا المرض.

واعرب عن الامل في ايجاد اجواء افضل للتعاملات العالمية في ضوء التغييرات الحاصلة في الاجواء الدولية وفشل الحرب الاقتصادية المعادية وكذلك امكانية السيطرة على كورونا من خلال التطعيم على نطاق واسع وقال: ان دعم الانتاج وازالة عقبات الاعمال وتوفير فرص العمل بهدف تحقيق شعار العام الجاري مدرجة في جدول اعمال الحكومة.

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