٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84272547
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الهند ترسل الشحنة الثانية من المعدات الى ميناء جابهار الايراني

الهند ترسل الشحنة الثانية من المعدات الى ميناء جابهار الايراني

طهران / 23 اذار/ مارس/ ارنا- أعلن وزير النقل والمواصلات والموانئ الهندي منصوخ ماندافيا ان بلاده سترسل الشحنة الثانية من المعدات الى ميناء جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان /جنوب شرق ايران/.

وكتب ماندافيا، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر يوم الاثنين، إنه في سياق التزام بلاده بتطوير ميناء جابهار فان الشحنة الثانية من المعدات ستصل الى مرفأ الشهيد بهشتي (بميناء جابهار) قريباً.

وفي هذا السياق صرح مساعد وزير المواصلات الهندي سانجي باندوباديايا، خلال الشهر الماضي، ان رافعتين ثقيلتين سيتم شحنهما الى ميناء جابهار في نهاية شهر آذار/ مارس.

واضاف باندوباديايا: أعددنا خطة لارسال رافعات ثقيلة تتحرك على خطوط سككية عقب تسليم الرافعات المتنقلة الخاصة بالموانئ.  

وكانت الهند قد ارسلت في كانون الثاني/ يناير الماضي رافعتين ثقيلتين بقيمة 25 مليون دولار الى ميناء جابهار.

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