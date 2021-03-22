سفير ايران لدى الهند: ثمة تعاون جيد بين طهران ونيودلهي في مجال لقاح كورونا

وقال السفير الايراني في تصريح صحفي وفقا لما اوردته وكالة "اي ان آي" الهندية الاثنين: لقد تسلمنا عدة شحنات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مصنعة من قبل الهند وهو امر جدير بالاشادة والتقدير.

واضاف: ان ايران كذلك انتجت لقاح كورونا الخاص بها ونعمل على تبادل المعلومات مع الهند حول هذا الفيروس ولنا تعاون جيد جدا في هذا المجال.

واشار السفير الايراني في جانب اخر من تصریحه الى العلاقات التاریخیة الوثيقة والعريقة بين ايران والهند واضاف: ان عيد النوروز يحمل رسالة المحبة والتعايش السلمي والتخلي عن العداوات في العالم كله خاصة في منطقة جنوب اسيا. بناء على ذلك فان هذا العيد يحمل رسالة متميزة للانسانية للتفهم المتبادل والوحدة والاخوة وحل المشاكل.



انتهى ** 2342