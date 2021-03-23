روحاني يهنئ بحلول العيد الوطني الباكستاني

وأعرب حجة الإسلام حسن روحاني في برقيته إلى الرئيس الباكستاني عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين والمسلمين تطورا ملحوظا في جميع المجالات في ظل القواسم الثقافية والحضارية المشتركة الوافرة والغنية للشعبين الايراني والباكستاني.

كما أعرب الرئيس روحاني في رسالته إلى رئيس الوزراء الباكستاني عن أمله في أن يشهد ازدهارًا متزايدًا للعلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين على جميع المستويات وفي ظل القواسم المشتركة الكثيرة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين والمصالح العليا للأمة الإسلامية.

واسأل روحاني الله عز وجل في البرقيتين بالصحة والتوفيق للرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيين والسعادة للشعب الباكستاني.

انتهى** 1453