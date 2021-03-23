٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٥٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84272914
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وزير الخارجية الطاجيكي يهنئ ظريف بمناسبة حلول العام الايراني الجديد

وزير الخارجية الطاجيكي يهنئ ظريف بمناسبة حلول العام الايراني الجديد

طهران/23 اذار/ مارس/ ارنا- بعث وزير الخارجية الطاجيكي برقية تهنئة الى وزير الخارجية الايراني بمناسبة حلول عيدالنوروز والعام الايراني الجديد (21 اذار/مارس) وقال: "عشية هذا العيد المبارك ، آمل أن يتوسع التعاون بين البلدين أكثر فأكثر بجهودنا البناءة. "

وجاء في برقية التهنئة التي وجهها وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهرالدين إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أفتخر بأن أعبر عن تهنئتي بمناسبة حلول عيد النوروز  وإحياء الطبيعة واعتدال الربيع إلى سعادتكم وزملائكم الكرام.

وتتابع البرقية: عيد النوروز هو من أسعد احتفالات أهالي منطقة النوروز التي جمعت الناس منذ العصور القديمة بكل اهدافها  الإنسانية العليا مثل الصداقة والتعاون والبناء والإنسانية والخير والامتنان لجمال الطبيعة وبركاتها.

وأعرب في هذه البرقية عن أمله في أن يتوسع التعاون بين البلدين عشية هذا العيد المبارك وبجهودنا البناءة.

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