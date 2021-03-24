روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت ذريعة دول 5 + 1

وفي تصريح له اليوم (الأربعاء)، بأول إجتماع لمجلس الوزراء في العام الهجري الشمسي الجديد (1400/بدأ في 21 آذار/مارس)، أضاف روحاني: لن نفوت ولو دقيقة واحدة لرفع الحظر الجائر عن بلادنا. ونحن نعتقد أنه إذا قرر الجانب الآخر، أي مجموعة 5 + 1، وأبدت استعدادها للوفاء بجميع التزاماتها، فكما أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية مرارا، إذا رفعوا الحظر وأصبح واضحا لنا ان هذا القرار ينفذ على أرض الواقع، فنحن بدورنا سنعود إلى جميع الالتزامات التي وردت بالاتفاق النووي.

وأضاف روحاني: "أرى أن هذا الكلام مهم للغاية، فهو يعني أننا نقول للعالم، انه وعلى رغم الظلم الذي وقع علينا لثلاث سنوات فلا زلنا مستعدون للعودة الى التزاماتنا اذا نفذ الطرف الآخر التزاماته، ونوه الى أن قائد الثورة لم يستثن أي اجراء من الاجراءات التي أقدمت عليها ايران في خفض التزامها بالاتفاق النووي، وانما ستتخلى عن كل الاجراءات مقابل الغاء جميع قرارات الحظر".

ولفت روحاني الى أن "ايران لن تطرح في الوقت الراهن قضية التعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء الحظر الظالم، مشيرا الى أن المسؤولين الايرانيين سيطرحون هذا الموضوع في الوقت المناسب".

وعلى صعيد آخر، أكد روحاني أن الحكومة ستواصل عملها ليل نهار خلال السبعة عشر أسبوعا المقبلة حتى نهاية ولايتها. وأضاف: "سنستغل كل الأيام والساعات المتبقية من فترة مهام عملنا لتنمية البلاد وإنجاز المشاريع نصف المنتهية، وكذلك اطلاق مشاريع أخرى نراها ضرورية للبلاد".

وأضاف: ان مكافحة كورونا والحظر يمثلان هدفين رئيسين لنا في هذه الأشهر الأربعة وسنبذل قصارى جهدنا لرفع الحظر عن الشعب الإيراني.

ونوه الى أن "الإنتاج في قطاع الصحة كان على رأس أولوياتنا العام الماضي، وما زال الإنتاج في قطاع الصحة لا سيما في مجال الصيدلة والمعدات الطبية يشكل أولويتنا الأولى هذا العام، فيما ان أولويتنا الثانية هي تأمين المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين".

انتهى**أ م د