تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين ايران و دولة الكويت

وافادت ارنا ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في دولة الكويت محمد إيراني التقى مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمدجاسم الصقر حيث جرى التباحث حول العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين.

أعرب السفير الايراني عن أمله بأن يتم تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، والحث على استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في ایران، موكدا أن السفارة الإيرانية تبذل ما بوسعها لتذليل المعوقات أمام المستثمرين وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهیل الفعاليات الاقتصادية المشتركة.

من جانبه أشار محمد الصقر الی اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التاريخية والمبادلات المشتركة بين الكويت والجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكداً أهمية العمل المشترك وزيادة الجهود في سبيل تحقيق المصالح المشتركة للقطاع الخاص في البلدين معرباً للسفير الايراني عن استعداد غرفة تجارة الكويت لتعزيز العلاقات المشتركه مع الجانب الايراني.

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