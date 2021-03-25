العلاقات بين طهران وبكين هي شراكة استراتيجية شاملة

وكتب محمد كشاورز زاده في صفحته الشخصية على تويتر اليوم الخميس: وزير الخارجية الصيني وانغ يي يغادر السعودية محطة اولى لجولته الاسيوية متوجهاً إلى إيران في 26 و 27 أذار/ مارس.

وأضاف ان ظريف ووانغ يي صديقان واستمر تبادل وجهات النظر بينهما حول مختلف القضايا حتى أثناء تفشي فيروس كورونا".

وتابع السفير الإيراني في الصين ان ظريف كان أحد وزراء الخارجية القلائل الذين زاروا الصين في أكتوبر الماضي.

وبدأت الجولة الآسيوية لوانغ يي، عضو المجلس الحكومي ووزير الخارجية الصيني ، في 24 أذار / مارس .

ومن المقرر أن يزور وانغ يي السعودية وتركيا وإيران والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

وصل وانغ يي إلى الرياض أمس الاربعاء كخطوة أولى في رحلته والتقى بمسؤولين سعوديين.

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