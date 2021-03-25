٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٣١ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84274314
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مصور ايراني يفوز بجائزة مهرجان قطر الدولي

مصور ايراني يفوز بجائزة مهرجان قطر الدولي

اهواز/ 25 اذار/ مارس/ ارنا – فاز المصور الايراني من محافظة خوزستان محمد سواري بجائزة أفضل صورة في مهرجان الشيخ سعود آل ثاني الدولي في قطر.

واعلن الموقع الإلكتروني للمهرجان انه تم اختيار صورة محمد سواري المسماة  ب"فتاة السحاب" من ضحايا الفيضانات في خوزستان عام 2019  كأفضل صورة لهذا المهرجان.

وفاز سواري بالميدالية الذهبية والدبلومة الفخرية للمهرجان وتلقى أيضا عرضا للمشاركة في معرض الدوحة للصور الفوتوغرافية.

ويعمل هذا المصور في مجال التصوير الوثائقي الاجتماعي وتصوير الشوارع و هو مصور فخري لمجلة ناشنال جئوغرافيك.

وفاز سواري المركز الثاني والدبلوم الفخري xposure  عام 2017 في الشارقة الإمارات العربية المتحدة و مسابقة التصوير الفوتوغرافي المغاربية المختارة، مجلة سميثسونيان المختارة لعامي 2017 و 2015 كما فاز بالمركز الأول والدبلوم الفخري في مسابقة chiz للتصوير من الهند وشارك في العديد من المعارض الدولية .

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