قاليباف: الحظر الاحادي ضد ايران مصداق بارز للارهاب الاقتصادي

واضاف الدكتور قاليباف، في كلمته بمؤتمر رؤساء البرلمانات بدورته الرابعة الذي ينعقد حضوريا وعبر الفيديو كنفرانس في مدينة انطاليا التركية بمشاركة وفود من ايران والصين وافغانستان والعراق وباكستان وروسيا والدولة المضيفة تركيا والذي يركز على موضوع مكافحة الارهاب وتوطيد العلاقات الاقليمية اليوم الخميس، لطالما اعتقدنا أن البرلمانات ، باعتبارها تكمل إجراءات الحكومات ، يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الطيبة بين الدول ، بما في ذلك منع انتشار التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب.

واضاف أنه إذا كان استخدام القوة والخوف والضغوط لتحقيق أهداف سياسية عنصرًا رئيسياً في تعريف الإرهاب، فلا شك أن فرض حظر أميركي أحادي الجانب وقمعي في مناطق من العالم ، بما في ذلك ضد الشعب الإيراني ، يعد مثالا واضحا على الإرهاب الاقتصادي ؛ كما ان الكيان الغاصب للقدس تجاوز الخطوط الحمراء للإرهاب الاقتصادي ووصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية من خلال منع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم للقاح كورونا بشكل عادل.

يتبع...