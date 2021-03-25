٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:٠٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84274415
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قائد قوات الدفاع الجوي : صامدون بكل حزم وقوة في الدفاع عن ايران الاسلامية

قائد قوات الدفاع الجوي : صامدون بكل حزم وقوة في الدفاع عن ايران الاسلامية

طهران/ 25 اذار/ مارس/ ارنا – قال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" : ان قواتنا ومن اجل الدفاع عن الجمهورية الاسلامية صامدة بكل عزم وقوة حيث لم يجرؤ أي عدو أو قوة عظمى حتى اللحظة بمساس الجمهورية الاسلامية قيد انملة .

واضاف العميد صباحي فرد في اجتماع لقوات مقر خنداب الجوي : إذا كنا ضعفاء ، بالتأكيد فان العدو كان سيهاجمنا والسبب في عدم مهاجمتهم لنا هو قوتنا من ناحية المعدات والأسلحة المحلية الصنع ، وكذلك مقاتلين اقوياء واشداء.

واشار الى تسمية العام الحالي بعام ( نهضة الانتاج , الاسناد وازالة الموانع ) وقال : سنستمر بكل حزم وقوة في تنمية قواتنا عسكريا ولوجستيا حيث فكما في السابق لايتجرأ عدو او قوة عظمى المساس بالجمهورية الاسلامية قيد انملة .

واكد العميد صباحي فرد، على ان قوة الدفاع الجوي للجيش ستواصل مسيرتها التقدمية وستكون الدعامة التى تبعث على اطمئنان الشعب والاصدقاء، فيما تزيد الاعداء قلقا وخوفا.

انتهى**م م**

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