قائد قوات الدفاع الجوي : صامدون بكل حزم وقوة في الدفاع عن ايران الاسلامية

واضاف العميد صباحي فرد في اجتماع لقوات مقر خنداب الجوي : إذا كنا ضعفاء ، بالتأكيد فان العدو كان سيهاجمنا والسبب في عدم مهاجمتهم لنا هو قوتنا من ناحية المعدات والأسلحة المحلية الصنع ، وكذلك مقاتلين اقوياء واشداء.

واشار الى تسمية العام الحالي بعام ( نهضة الانتاج , الاسناد وازالة الموانع ) وقال : سنستمر بكل حزم وقوة في تنمية قواتنا عسكريا ولوجستيا حيث فكما في السابق لايتجرأ عدو او قوة عظمى المساس بالجمهورية الاسلامية قيد انملة .

واكد العميد صباحي فرد، على ان قوة الدفاع الجوي للجيش ستواصل مسيرتها التقدمية وستكون الدعامة التى تبعث على اطمئنان الشعب والاصدقاء، فيما تزيد الاعداء قلقا وخوفا.

انتهى**م م**