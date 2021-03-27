الصناعات الايرانية تسجل نموا بمقدار 7% رغم الحظر المفروض

وقال رزم حسيني في مؤتمر صحفي ان التجارة الدولية للبلاد في العام الايراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس 2021، بلغت 60 مليار دولار، وهي علامة جيدة على حسن أداء الأجهزة ذات الصلة ووحدات الإنتاج والتجار الايرانيين في ظروف الحرب الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا.

واوضح رزم حسيني أن صادرات إيران خلال العام المنصرم بلغت حوالي 34 مليار دولار، والواردات كانت حوالي 37 مليار دولار معظمها في السلع الأساسية والمواد الخام.

وفي إشارة إلى 60 مليار دولار من التجارة الدولية، قال رزم حسيني ان وضع الإنتاج في البلاد جيد، و عملية توريد السلع الاستراتيجية والأساسية وتخزينها وكذلك مدخلات الإنتاج، متواصلة بتعاون جيد من البنك المركزي في مجال الصرف الأجنبي.

وقال: وفقا لإحصاءات البنك المركزي، بلغ النمو الصناعي الإيراني في السنة الماضية أكثر من سبعة في المائة، مؤكدا أن حوالي الف و500 وحدة إنتاج غير نشطة وراكدة عادت إلى دورة الإنتاج هذا العام.

واضاف وزير الصناعة : ان في العام الايراني الجديد (1400)، سنركز على تسهيل الصادرات والواردات بالإضافة إلى إزالة حواجز الإنتاج في مجال تسهيل عملية الإنتاج.

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