السفير الإيراني في بغداد يبحث مع وزير العمل العراقي تعزيز العلاقات

وجرت خلال اللقاء مناقشة سير الاستعدادات لتوقيع مذكرة تعاون بين وزارتي العمل الايرانية والعراقية.

وأفادت السفارة الإيرانية في بغداد بأن وزير العمل العراقي أكد في هذا الاجتماع الذي انعقد أمس (الخميس) على "عمق العلاقات التاريخية بين العراق وإيران ومستوى التعاون الذي يشمل قطاعات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين البلدين تتطور في جميع المجالات التي تسهم في الاستقرار الإقليمي".

وجدد الوزير العراقي التأكيد على استعداد وزارته لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الجانب الإيراني.

كما تم تسليم نسخة من مذكرات التفاهم السابقة بين البلدين للسفير الإيراني.

وأعرب الركابي عن أمله في أن يلتقي قريبا بنظيره الإيراني لتوقيع مذكرة التفاهم ومناقشة تنفيذ أحكامها خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين موظفي الوزارتين.

بدوره، أعرب السفير الإيراني عن ارتياحه لنتائج الاجتماع، وأعلن استعداد الجانب الإيراني لفتح آفاق تعاون مشترك مع وزارة العمل العراقية، مضيفا: "ان إيران حريصة على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين".

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