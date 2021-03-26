وزير الخارجية الصيني يصل طهران

وبالإضافة إلى اجراء محادثات مع نظيره الإيراني، سيلتقي كذلك وزير الخارجية الصيني مع رئيس الجمهورية، حجة الإسلام حسن روحاني خلال زيارته الى طهران التي تستمر يومين.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، تتصدر جدول أعمال المحادثات بين الجانبين في هذه الزيارة، مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية .

وبمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين، سيفتتح وزيرا الخارجية غدا (السبت)، معرضا للوثائق التاريخية للتعاون بين البلدين. وسيشكل هذا المعرض نقطة انطلاق لسلسلة من الأحداث بين طهران وبكين للاحتفال بنصف قرن من العلاقات الدبلوماسية الودية.

كما سيوقع الوزيران خلال هذه الزيارة وثيقة التعاون الشامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية.

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