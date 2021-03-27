ايران تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب

ويقام المعرض في فترة من 24 حتي 28 مارس الجاري بمجمع غاستيني ديور في شارع إيلينكاي بمدينة موسكو ويشارك فيه 330 ناشرًا محليا وأجنبيا .
وشارك 28 بلدا في المعرض بما فيها الجمهورية الإسلامية الايرانية والنمسا وبيلاروسيا وبلغاريا وبريطانيا والمجر وألمانيا واليونان والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكازاخستان والصين والمكسيك وهولندا والنرويج وبولندا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وشاركت مؤسسة ابن سينا للدراسات الإسلامية في ايران في معرض موسكو الدولي للكتاب.
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موسكو/ 27 أذار/مارس/ارنا- شاركت الجمهورية الاسلامية الايرانية في معرض موسكو الدولي الـ 22 للكتاب و الادب غير القصصي الذي يعد أحد أهم الأحداث الثقافية في روسيا.
ويقام المعرض في فترة من 24 حتي 28 مارس الجاري بمجمع غاستيني ديور في شارع إيلينكاي بمدينة موسكو ويشارك فيه 330 ناشرًا محليا وأجنبيا .
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