ايران تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب

طهران/24 آذار/مارس/إرنا- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في معرض رفضه لمشروع القرار الخاص بوضع حقوق الإنسان في إيران: لا يمكن للدول التي تنتهك حقوق شعوب الدول الأخرى أن تجلس في منصب المدعي أو القاضي فيما يخص حالة حقوق الإنسان في بلد ما، بل يجب أن تتحمل المسؤولية عن جرائمها المتمثلة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.