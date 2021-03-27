افتتاح معرض الوثائق الخاصة بالعلاقات الإيرانية الصينية

وافتتح المعرض من قبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت.

وتفقد وزيرا خارجية البلدين الأقسام المختلفة للمعرض والوثائق المعروضة فيه، ومن المقرر أن يكون المعرض نقطة انطلاق لسلسلة برامج طهران - بكين للاحتفال بنصف قرن من العلاقات الدبلوماسية الودية.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي كان قد وصل الى طهران عصر امس الجمعة في زيارة رسمية بدعوة من نظيره محمد جواد ظريف للتباحث في توطيد العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن جولته الاقليمية في غرب آسيا.

ويلتقي وانغ يي، خلال زيارته لطهران، الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره محمد جواد ظريف.

ويأتي بحث استراتيجية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية على جدول أعمال المحادثات بين الجانبين خلال هذه الزيارة.

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