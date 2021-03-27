٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٠٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84275712
٠ Persons

سمات

وزارة الصحة:

85 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران

85 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران

طهران/ 27 أذار/مارس/ارنا- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (السبت) الى 62 الفا و308 شخصا، بعد تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما اعلنت لاري، عن تسجيل 8 آلاف و120 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و846 الفا و923 شخصا.

وأضافت أن 815 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و921 من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

 وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليون و585 الفا و114 أشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، بأن 12 مليونا و550 الفا و008 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

انتهى**1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 0 =