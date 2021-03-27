الرئيس روحاني : العلاقات مع الصين مهمة وستراتيجية بالنسبة لإيران

جاء ذلك خلال اللقاء بين الرئيس روحاني و وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الزائر، اليوم السبت.

واضاف رئيس الجمهورية : ان المواقف المشتركة بين ايران والصين تجاه القضايا الدولية خير دليل على المستوى المطلوب للعلاقات القائمة بين البلدين.

وفي معرض التنويه بالذكرى الخمسين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية وايضا التعاون الثنائي والاقليمي والدولي بين طهران وبكين، فقد اكد روحاني ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ وثائق التعاون المتعلقة بالمشاريع البنيوية الهامة.

كما اشاد رئيس الجمهورية بمواقف الصين المساندة لايران داخل الحافل الدولية، ومنها دعم الاتفاق النووي وصد النزعات الاحادية وجشع الولايات المتحدة الامريكية وادانة الحظر الذي تفرضه ضد طهران.

وصرح قائلا : ان التعاون الايراني الصيني بهدف تنفيذ الاتفاق النووي والزام الدول الاوروبية بتعهداتها المنصوصة في الاتفاق، يحظى باهمية كبيرة ومن شأنه ان يؤدي الى تغيير في الظروف الراهنة للاتفاق النووي.

يتبع ...** ح ع

