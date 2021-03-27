اتفاق ايراني – صيني على اقرار خطة للتعاون الشامل بين البلدين

التوقيع على هذه الوثيقة اليوم، جاء بعد مشاورات ثنائية انطلقت منذ العام 2016، بهدف توسيع العلاقات الثنائية بين طهران وبكين ورفعها الى مستوى التعاون الستراتيجي.

ان خطة التعاون الشامل الموقعة اليوم، تستعرض الطاقات والافاق المستقبلية المتعلقة بالعلاقات القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.

واعلن البلدان في بيان مشترك : نحن على ثقة بان هذه الوثيقة ستضمن التنمية المستديمة والتعاون الستراتيجي بين ايران والصين، اكثر من اي وقت مضى، كما توفير مزيدا من السعادة والرقي لشعبي البلدين.

انتهى ** ح ع