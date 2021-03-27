مسؤول : التبادل التجاری بین ایران والصین بلغ 19 ملیار دولار 

واوضح لطيفي في تصريح له اليوم السبت : ان اجمالي الصادرات الايرانية الى الصين بلغ 26 مليونا و585 الف طن، بقيمة 8 مليارات و954 مليون دولار؛ وبواقع 23.6 في المئة من حيث الوزن و26 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بمجموع صادرات البلاد خلال العام الماضي.

واضاف، ان ايران استوردت خلال العام الماضي 3ملايين و543 الاف طن بقيمة 9 مليارات و761 مليون دولار من السلع الصينية.

كما اشار هذا المسؤول الى اهم السلع الايرانية المصدرة الى الصين خلال العام المنصرم، بما في ذلك : الفستق والمجففات والدواء والمواد الخام المنجمية والصناعية ومواد البناء ومادتي الـ "مثانول وبلي اثيلين" والسجاد و الأواني الزجاجية وسبائك الحديد والتمور وانواع الفاكهة.

و وقع كل من وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الصيني "وانغ يي" اليوم السبت على "خطة للتعاون الشامل" بين البلدين.

التوقيع على هذه الوثيقة، جاء بعد مشاورات ثنائية انطلقت منذ العام 2016، بهدف توسيع العلاقات الثنائية بين طهران وبكين ورفعها الى مستوى التعاون الستراتيجي.

ان خطة التعاون الشامل الموقعة اليوم، تستعرض الطاقات والافاق المستقبلية المتعلقة بالعلاقات القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.

واعلن البلدان في بيان مشترك : نحن على ثقة بان هذه الوثيقة ستضمن التنمية المستديمة والتعاون الستراتيجي بين ايران والصين، اكثر من اي وقت مضى، كما توفر مزيدا من السعادة والرقي لشعبي البلدين.

انتهى ** ح ع