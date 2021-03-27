ظريف مغردا : يسعدني أن أرحب بنظيري الصيني في طهران

واضاف وزير الخارجية في تغريدته : ان المشاورات العليا حول تنمية العلاقات الدولية والاقليمية والثنائية، في اطار تعاون ستراتيجي شامل، بلغت ذروتها عبر توقيع خطة ستراتيجية على مدى 25 عاما.

يذكر ان وزير الخارجية الصيني الذي وصل الى طهران امس الجمعة، اجرى مباحثات اليوم السبت مع رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ومستشار قائد الثورة الاسلامية "علي لاريجاني"، ونظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وخلال المباحثات بين ظريف و وانغ يي، اليوم، وقع الجانبان على وثيقة للتعاون الشامل على مدى 25 عاما بين ايران والصين.

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