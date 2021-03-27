خطيب زادة: المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين ايران والصين دخلت مرحلة جديدة

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت: ان الوثيقة الخاصة بـ "برنامج التعاون الشامل بين ايران والصين" تم توقيعها من قبل وزيري خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية.

واضاف: ان المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين ايران والصين دخلت بدءا من اليوم (امس السبت) مرحلة جديدة.

ووقع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني "وانغ يي" وثيقة التعاون الشامل بين البلدين في طهران السبت.

وكان وزير الخارجية الصيني قد وصل الى طهران مساء الجمعة واجرى امس السبت محادثات مع نظيره الايراني كما التقى رئيس الجمهورية حسن روحاني ومستشار قائد الثورة الاسلامية الرئيس السابق لمجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.

انتهى ** 2342