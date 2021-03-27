سفير الصين في طهران: العلاقات الوثيقة بين الصين وإيران قائمة على اسس الصداقة والتعاون

وعلق سفير الصين لدى إيران ، في تغريدة على تويتر بشان توقيع وثيقة التعاون الشامل بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية للاعوام الـ 25 عامًا القادمة وكتب: ان الصين وإيران شريكان في اطار استراتيجية شاملة .

وفي تغريدة أخرى ، وصف السفير الصيني زيارة وزير خارجية بلاده لطهران بأنها زيارة مهمة وناجحة.

وفي تغريدة أخرى إشار إلى افتتاح معرض وثائق العلاقات الإيرانية الصينية بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية ، وكتب: ان الوثائق المذكورة دليل على تاريخ العلاقات الودية بين ايران والصين.

كما وصف السفير الصيني العلاقات الوثيقة بين البلدين بأنها تقوم على اسس الصداقة والتعاون.

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