سفير ايران لدى موسكو يؤكد ضرورة تفعيل ممر "شمال-جنوب" بدلا عن قناة السويس

وكتب جلالي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت في ضوء توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس خلال الايام الاخيرة بسبب جنوح سفينة "ايفر غيفن" العملاقة فيها والخسائر الناجمة عن توقف حركة الملاحة للاقتصاد العالمي والتي تقدر بنحو 9 مليارات دولار يوميا: ان الاسراع في اكمال البنى التحتية وتفعيل ممر "شمال-جنوب" كبديل عن ممر قناة السويس يحظى بالاهمية اكثر مما مضى.

واضاف: ان ممر "شمال-جنوب" الذي يختصر الزمن حتى 20 يوما والتكاليف حتى 30 بالمائة يعد خيارا افضل كبديل عن قناة السويس في مجال الترانزيت.

وتابع السفير الايراني: ان الحادث الاخير مؤشر الى ضرورة البحث عن بديل اقل خطورة من قناة السويس الذي تعبر منه اكثر من مليار طن من السلع سنويا وان ممر "شمال-جنوب" يعد خيارا افضل باختصاره الزمن حتى 20 يوما واقتصاده في التكاليف حتى 30 بالمائة.

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