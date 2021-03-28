إيران رائدة في تسجيل مدن وقرى الصناعات اليدوية عالميا

وقال مساعد وزير الصناعات اليدوية والفنون التقليدية بويا محمديان إن هذه العملية، تسهل وتسرع عملية العولمة وتسجيل المدن والقرى في المجلس العالمي للصناعات اليدوية (WCC) وستحول هذه المناطق الى وجهة سياحية للسياح المحليين والاجانب.

وبدأ المجلس العالمي للصناعات اليدوية تسجيل المدن العالمية للصناعات اليدوية من 2015 وهو برنامج مستوحى من المدن الإبداعية لليونسكو.

وتم تسجيل مدينة أصفهان الايرانية كمدينة عالمية للصناعات اليدوية وتبريز كمدينة عالمية للسجاد اليدوي.



وقال مساعد وزير الصناعات اليدوية والفنون التقليدية في محافظة أصفهان جعفر صالحي : إن ثلث الصناعات اليدوية في العالم من حيث التنوع موجودة في محافظة أصفهان ويعمل فيها حوالي 60 ألف فنان.

كما تشتهر ايران بالسجاجيد الجميلة واسم تبريز مرتبط بالسجاد الإيراني. كما تم تسجيل مدينة لالجين في همدان كمدينة الفخار العالمية ومشهد كمدينة عالمية للأحجار الكريمة ويمكن العثور فيها على أفضل انواع حجر الفيروز.

وتم تسجيل سيرجان في محافظة كرمان كمدينة عالمية لنوع من السجاد يسمى "كليم".

كما تم تسجيل مدن مريوان وميبد وأباده وشيراز وزنجان وملاير وقاسم أباد كمدن عالمية في الصناعات اليدوية.



انتهى** 1453