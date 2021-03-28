العميد صباحي فرد: الدفاع الجوي في طليعة الدفاع عن الوطن

وقام العميد صباحي فرد اليوم الأحد بزيارة لقوات فوردو للدفاع الجوي في مدينة قم، وتفقد مواقع الوحدات الدفاعية ومعاقلها.

وهنأ خلال الزيارة القوات المتواجدة في الموقع بحلول العام الايراني الجديد وقال، أنه يتعين على كل فئات المجتمع أن تبادر لتنفيذ الشعار الذي اطلقه قائد الثورة الاسلامية على العام الجديد "الانتاج، الدعم، ازالة الموانع" و يجب دعم طفرة الإنتاج بشكل كامل وإزالة العوائق.

واعرب العميد صباحي فرد عن ارتياحه لجهوزية هذه الوحدة، وأشار إلى أن الحفاظ على القوة الدفاعية ومراقبة العدو وإصدار الإنذارات في الوقت المناسب والتعامل مع أي اجراء للعدو، قد خلق قوة ردع من قبل الدفاع الجوي للبلاد.

وصرح قائد قوة الدفاع الجوي للجيش، ان العدو سيندم فيما لو حاول اختبار القدرات القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، موضحا ان قوة الدفاع الجوي في طليعة الدفاع عن البلاد ومؤشر على قوة الشعب لتحقيق أهداف ومثل الثورة الإسلامية.

وفي إشارة إلى أوامر قائد الثورة بشأن زيادة القوة الدفاعية على مستوى القوات المسلحة، قال ان القوة الدفاعية ركن من أركان القدرة الوطنية، وقوتنا الدفاعية تدعم وتوفر الأمن للشعب، وبدون الأمن ستتعرض كل قيم البلد للخطر.

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