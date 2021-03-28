ظريف يشارك في اجتماع "قلب آسيا" في طاجيكستان

و كتب خطيب زاده على حسابه في تويتر اليوم الاحد: سيتوجه الدكتور ظريف إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه غدا الاثنين في زيارة تستمر يومين للقاء المسؤولين الطاجيك وحضور اجتماع لوزراء خارجية مبادرة "قلب آسيا" حول أفغانستان.

واضاف : التراث الحضاري المشترك والتاريخ والثقافة المشتركة، تشكل رابطا لا ينفصم بين الدولتين الحليفتين، إيران وطاجيكستان.

عُقدت أولى جلسات (قلب آسيا) والمسماة بمبادرة إسطنبول في تركيا عام 2011م من قبل الحكومة الأفغانية ومساعدة الحكومة التركية، ومشاركة وزراء خارجية 14 دولة. الصين والهند وأفغانستان وتركيا وآذربيجان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وروسيا والسعودية وطاجكستان وتركمنستان والإمارات لحل التحديات الأمنية والاقتصادية بأفغانستان.

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