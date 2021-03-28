٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٠٩ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84276656
٠ Persons

سمات

89 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران

89 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران

طهران/ 28 أذار/مارس/ارنا- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الاحد) الى 62 الفا و397 شخصا، بعد تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما اعلنت لاري، عن تسجيل 8 آلاف و751 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و855 الفا و674 شخصا.

وأضافت أن الف و49 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و928 من المصابين في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

 وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليون و593 الفا و219 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، بأن 12 مليونا و618 الفا و420 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

انتهى**1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 1 =