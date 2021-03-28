٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٠٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84276667
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مدير دائرة شرق اسيا بالخارجية الإيرانية:

الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية

الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية

طهران/ 28 اذار/ مارس/ ارنا - كتب المدير العام لدائرة شرق آسيا بوزارة الخارجية الايرانية رضا زبيب على حسابه في تويتر: ان الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية، و نشر الاتفاقيات ملزم قانونيا، لكن نشر الوثائق غير الملزمة، ليس شائعا جدا.

واضاف زبيب حول وثيقة التعاون الإيرانية الصينية، ان كثير من التساؤلات واللغط اثير حول هذه الوثيقة لكن الحقيقة هي انها ليست اتفاقية بل مجرد خارطة طريق وإطار عمل لعلاقات طويلة الأمد، وما هو موجود الآن بشكل غير مدون بين البلدين، تم ترسيخه وتقويته بأفق طويل الأمد.

وتابع قائلا : ان التعاون بين الدول يبدأ ويتسع بطريقتين، الاولى، ابرام اتفاقيات سياسية كبرى لايجاد السبل لتنفيذ مجالات التعاون، والثانية هي السعي لخلق مجال سياسي من اجل التوصل إلى اتفاق تنفيذي مهم، موضحا ان الوثيقة مع الصين شملت كلتا الطريقيتن حيث أظهرت الإرادة السياسية وشخصت مجالات التعاون.

ونفى زبيب ان تكون الوثيقة الايرانية مع الصين شبيه مع تجربة سيرلانكا ، معتبرا ان ما جاء في هذه الوثيقة هو مواقف البلدين المشتركة على الساحة الدولية والمصالح المتبادلة من التعاون الاقتصادي .

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