حجة الاسلام رئيسي : لا مكان آمن للإرهابيين في ايران

وفي تصريحه خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية اليوم الاحد، شدد حجة الاسلام رئيسي على ضرورة تشديد التدابير والاجراءات الامنية والقضائية لطمأنة المواطنين بأن الاعداء اللدودين للجمهورية الاسلامية عاجزين عن القيام بأي خطوة قد تزعزع امن واستقرار البلاد.

واشاد رئيس جهاز القضاء بتضحيات وجهود القوات المنتسبة الى وزارة الامن، التي ادت الى تضييق الخناق والقبض على العناصر الارهابية واحباط مخططاتهم، كما ثمن بجهود القوات المنتسبة الى الحرس الثوري التي افضت الى تدمير معاقل الزمر الارهابية المناوئة للثورة الاسلامية غربي البلاد.

وعلى صعيد اخر، تطرق حجة الاسلام رئيسي الى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في امريكا، وقال : ان الامريكيين سعوا عبثا لتقديم صورة ديمقراطية عن انفسهم الى العالم، لكن الانتخابات الرئاسية الاخيرة شكلت فضيحة كبرى في هذا البلد وازاحت الستار عن الديمقراطية المزيفة لينكشف هؤلاء على حقيقتهم.

واضاف : لقد بات واضحا لنا ولجميع شعوب العالم اليوم، بان امريكا تسعى من خلال تكتيك التهديد وحرف الحقائق الاستحواذ على المجتمعات وافكار الناس، لكن هذه المحاولات لن تجدي نفعا على مجتمعنا الحضاري واليقظ.

واكد رئيس السلطة القضائية، بالقول : ان رسالة شعبنا اليوم، تكمن في تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي لطالما اكد على بذل الجهود والكفاح وصولا الى الهدف، والقاء الياس والاحباط في قلوب الاعداء.

انتهى ** ح ع