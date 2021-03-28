مسؤول : ضبط ما يزيد عن الف طن من المخدرات خلال العام الماضي

وفي تصريح له على هامش زيارته التفقدية لعدد من المقار التابعة لقوى الامن الداخلي بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) اليوم الاحد، نوه العميد رضائي الى ان مؤامرات الاعداء ستبوء بالفشل الواحدة تلو الاخرى، بفضل التوجيهات الحيكمة لقائد الثورة الاسلامية؛ ولكي تواصل ايران المضي نحو اهدافها الرسالية في المنطقة والعالم.

واضاف، ان اصداء مقاومة ايران الاسلامية، انتشرت في ارجاء العالم اليوم، وجهود مسؤولي البلاد الخلّص والغيارى تكلّلت بفشل السياسات والفتن المدبرة ضد الجمهورية الاسلامية.

كما لفت هذا القائد الامني الايراني، الى الانتخابات الرئاسية ومجالس البلديات القادمة؛ مؤكدا ان كلا منها مؤشر على احقية نهج ومواقف الثورة الاسلامية في ايران.

وصرح العميد رضائي، ان الامن المستتب بنسبة قصوى على صعيد المناطق الحدودية، يسهم بشكل كبير في تعزيز الانتاج الوطني والنمو الاقتصادي؛ وانطلاقا من ذلك فإن جميع المناطق والمحافظات الحدودية مستعدة لاستقبال كافة الاستثمارات اليوم.

وتابع، ان محافظة خوزستان وحجم التبادل التجاري الرفبع فيها، خير دليل على هذا النشاط الاستثماري الآمن والمستقر في ايران.

انتهى ** ح ع