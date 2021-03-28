وزير الخارجية الايراني يصل الى طاجيكستان

وكان مسؤولون رسميون بالحكومة الطاجيكية في استقبال محمد جواد ظريف والوفد المرافق له لدى وصوله مساء الاحد الى مطار دوشنبة.

وتأتي زيارة ظريف التي تستغرق يومين الى دوشنبة بهدف المشاركة في مؤتمر "قلب آسيا – عملية اسطنبول" الدولي التايع فضلا عن اجراء محادثات مع كبار المسؤولين في طاجيكستان بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني على هامش هذا المؤتمر مع وزراء خارجية افغانستان وباكستان والهند وجمهورية اذربيجان.

ويبلغ عدد أعضاء مجموعة "قلب آسيا" 15 بلدا، هي: الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان وطاجيكستان وباكستان والصين وروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا وتركمانستان واوزبكستان وتركيا واذربيجان والسعودية والامارات، كما يدعمها 17 بلدا آخر وهي: اميركا واستراليا وكندا والدنمارك ومصر وفرنسا وفنلندا وألمانيا والعراق وايطاليا واليابان والنرويج وبولندا واسبانيا والسويد وبريطانيا، فضلا عن 12 منظمة دولية.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع أفغانستان ودعم جهود السلام في هذا البلد.

وعقد المؤتمر الاول لـ"قلب آسيا" على مستوى وزراء الخارجية، عام 2011 في اسطنبول، فيما عقدت الدورات اللاحقة من 2012 الى 2019 في كل من كابول وآلماتي وبكين واسلام آباد وامريتسار وباكو واسطنبول.

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