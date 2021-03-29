قائمة العفو من قبل قائد الثورة شملت محكومين بقضايا امنية

وكان رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي قد رفع رسالة الى قائد الثورة لمناسبة ذكرى ميلاد الحجة (عج) الذي يصادف اليوم الاثنين ويوم اعلان الجمهورية الاسلامية في ايران الذي يصادف يوم الخميس، ناشد فيها سماحته بالعفو او خفض العقوبة عن مجموعة من المحكومين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة في اطار البند 11 من المادة 110 من الدستور، حيث حظي هذا الطلب بموافقة قائد الثورة.

وهنالك في القائمة المذكورة نحو 100 من المحكومين بقضايا امنية من ضمنهم عدد من المحكومين في احداث العام 2019 .

وياتي العفو عن محكومين في قضايا امنية للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة العفو او خفض العقوبة عن المحكومين المرفوعة من قبل رئيس السلطة القضائية الى قائد الثورة.

انتهى ** 2342