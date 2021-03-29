الوزير علوي: القوى الامنية تحبط كل المخططات الرامية للاضرار بالشعب والبلاد

وفي بيان اصدره لمناسبة اسبوع القوى الامنية امس الاحد، اعتبر الوزيؤ علوي هذا الاسبوع فرصة سانحة لاعارة الاهتمام والاشادة بالجهاد الصامت لرجال الامن المجهولين والبواسل في الخندق العظيم للنضال والجهاد.

واضاف وزير الامن: ايها الشعب الايراني العظيم والنبيل انكم تدركون جيدا بان قادة الحكومات الاستكبارية وعلى راسها اميركا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب واذنابهم والمجموعات المناهضة للثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية قد وظفوا كل احابيلهم وخدعهم للاضرار بالشعب والبلاد الا انه تم لله الحمد احباطها واجهاضها واحدة تلو اخرى في ظل الرصد والمبادرة في الوقت المناسب من قبل رجال الامن.

انتهى ** 2342