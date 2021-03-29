سفير ايران في موسكو : يكفي للادارة الامريكية الحالية ان تلتزم بما صرحت به سابقا

وفي تصريح لوكالة انباء سبوتنيك الروسية، اشار جلالي على سبيل المثال، الى مسؤول الملف الايراني في ادارة بايدن "روبرت مالي"، قائلا : ان هذا الشخص تحدث قبل عامين لـ "الـ بي بي سي"، وكان في حينه مجردا عن اي منصب داخل الحكومة الامريكية ولربما لم يكن يتصور ان يعود لان دونالد ترامب كان قد بلغ ذروة السلطة انذك وكان المتوقع ان يتولى الحكم من جديد.

واضاف السفير الايراني في موسكو، ان روبرت مالي اكد في هذا الحوار وردا على سؤال حول عودة امريكا الى الاتفاق النووي، "يتعين علينا ان نعتذر من ايران، لماذا انسحبنا من الاتفاق النووي لانه تعهد دولي، لم يبقوا لنا اي مصداقية وعليه ليس امامنا اي خيار سوى العودة الى الاتفاق النووي وتعهداتنا".

وتابع جلالي : لكن اليوم روبرت مالي نفسه الذي يتولى ملف ايران والى جانبه العديد من المسؤولين الحاليين داخل الادارة الامريكية حيث كانوا ممن انتقد سلوكيات السيد ترامب واكدوا ضرورة العودة الى الاتفاق النووي والوفاء بالتعهدات، كما صرح البعض منهم "ان ما قمنا به قبال ايران مدعاة للخجل"؛ فلو التزم هؤلاء بتصريحاتهم ونفذوها، سيكون ذلك مكفيا.

انتهى ** ح ع