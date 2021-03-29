مصدر مسؤول : ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات في سيستان وبلوجستان

واوضح العميد طاهري في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاثنين، ان هذه العمليات انتهت بالقبض على احد المهربين ومصادرة سيارة نقل خفيفة وضبط ما يبلغ طنا واحدا و760 كغ من مادة الافيون المخدرة التي كانت في حوزة المهربين.

وشدد قائلا : ان الرجال الغيارى لدى قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان لديهم كامل الاستشراف ويراقبون بكل يقظة المداخل والممرات لصد ظاهرة تهريب المخدرات ولن يدخروا جهدا في سياق مكافحة هذه المعضلة المدمرة للاسر والمجتمعات الانسانية.

علما ان محافظة سيستان وبلوجستان، لكونها تقع بمحاذاة افغانستان وباكستان، وبفضل جهود وتضحيات سكانها الاوفياء وقواتها الامنية والعسكرية وحرس الحدود البواسل، فهي تتمتع بامن مطلوب وتتصدر قائمة الانجازات المتعلقة بمكافحة وضبط المخدرات مقارنة بسائر محافظات البلاد.

انتهى ** ح ع