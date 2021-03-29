وزير الطرق : تاسيس شركات نقل مشتركة مع دول اجنبية

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اكد اسلامي على استعداد الشركة الوطنية للسكك الحديدية بشأن استقطاب الاستثمارات الاجنبية؛ موضحا ان الاتفاقات المبرمة مع بعض الدول الاجنبية حول تمويل المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل السككي في ايران، واجهت عراقيل من جراء الحظر الامريكي المفروض على البلاد.

وصرح ان وزارة الطرق وضعت على سلّم برامجها خلال العام الجديد (الايراني – بداء في 21 اذار / ماريس 2021)، توفير قطارات سريعة تصل الى 300 كلم ساعة.

واكد انه رغم كافة العقبات لكن فرص التعاون الاستثماري مع الدول الاخرى لاتزال متاحة ونحن نرحب بها على الدوام.

ولفت، ان الوزارة تنوي انشاء شركات نقل مشتركة مع الاجانب، لتصل القطارات الايرانية الى الدول الاخرى؛ متطلعا الى تحقيق هذا الانجاز نظرا للمباحثات التي جرت مع سائر الدول حتى الان.

انتهى ** ح ع