ظريف يلتقي نظيره الهندي في دوشنبة

هذا اللقاء جاء على امتداد المباحثات الثنائية التي يجريها ظريف مع نظرائه خلال زيارته الاخيرة للعاصمة الطاجيكية والمشاركة في مؤتمر "قلب اسيا".

وبحسب ما افادت به الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية، فقد تناول الجانبان الهندي والايراني خلال هذا اللقاء اخر المستجدات على الساحة السياسية في افغانستان وسبل المشاركة الفاعلة في عملية السلام الافغانية.

من جانبه، اعرب جايشانكار عن تقديره لدور ايران البناء والمؤثر ازاء التطورات السياسية داخل افغانستان؛ مؤكدا على ضرورة التعاون الاقليمي ولاسيما بين طهران ونيودلهي بهدف تعزيز السلام والىستقرار في هذا البلد.

يضاف الى ذلك، استعراض اخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي وترانزيت السلع بين ايران والهند، خلال اللقاء بين ظريف وجايشانكار اليوم في طاجيكستان، والتاكيد على استعداد نيودلهي لتوسيع نطاق التعاون التجاري مع طهران.

و وصل ظريف الى مطار دوشنبة الدولي امس الاحد، حيث استقبل رسميا من قبل المسؤولين الطاجيكيين.

زيارة وزير الخارجية الايراني الى دوشنبة تستغرق يومين، بهدف المشاركة في مؤتمر قلب اسيا (المقام على مدى يومي 29 و30 اذار / مارس) واجراء مباحثات حول القضايا الثنائية مع كبار المسؤولين في جمهورية طاجيكستان.

انتهى ** ح ع