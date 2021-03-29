لقاح "فخرا" المضاد لكورونا سيصل مرحلة الانتاج الوفير في غضون 3 اشهر

وافاد الموقع الاعلامي بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية ان كريمي قال في تصريحه الاثنين: انه تزامنا مع ذكرى ميلاد الامام الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، تلقى 15 متطوعا لقاح فخرا وسيتلقى 20 متطوعا اخر اللقاح فور وصول نتائج فحوصاتهم خلال اليومين القادمين.

واوضح بان الحالة الصحية العامة لهؤلاء الافراد المتطوعين الـ 15 جيدة واضاف: انه وبعد اسبوع من التلقيح سيخضع هؤلاء الافراد لاختبار الدم لتقييم النتائج الحاصلة.

وصرح بان 135 متطوعا سيتلقون لقاح "فخرا" في المرحلة الاولى وسندخل المرحلة الثانية من التطعيم بعد 35 يوما من ذلك.

وقال: ان المرحلة الثانية من التطعيم بحاجة الى ترخيص من منظمة الاغذية والادوية في البلاد حيث ستبدا هذه المرحلة فور الحصول على الترخيص اللازم.

يذكر ان المرحلة الاولى من الاختبار السريري للقاح "فخرا" الذي تتولى وزارة الدفاع واسناد القوات المسحلة الايرانية تصنيعه بدات قبل اسبوعين بتطعيم نجل العالم في المجال النووي والدفاعي الشهيد محسن فخري زادة بحضور وزيري الدفاع والصحة.

انتهى ** 2342