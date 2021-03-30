ظريف يلتقي نظيره الأذربيجاني على هامش مؤتمر قلب آسيا

وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر حول آخر التطورات في منطقة القوقاز والتعاون بين البلدين حول بحر قزوين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام السياسي والاقتصادي المشترك.

الوزير ظريف التقى أمس، بالرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان لمناقشة القضايا الثنائية والتعاون بين إيران وطاجيكستان في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والنقل والعلوم والثقافة.

وتم التأكيد خلال اللقاء مع رئيس جمهورية طاجيكستان على أهمية دور لجنة التعاون المشترك بين البلدين.

كما اجتمع ظريف على هامش مؤتمر قلب اسيا، مع وزير خارجية الهند جايشانكار، ووزير خارجية أفغانستان محمد حنيف اتمار، والسكرتير التنفيذي لسيكا كايرات ياريباي .

وتضم الدول الخمس عشرة الأعضاء في قلب آسيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان وطاجيكستان وباكستان والصين وروسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزيا وتركمانستان وأوزبكستان وتركيا وأذربيجان والسعودية والإمارات، كما تدعم كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك ومصر وفرنسا وفنلندا وألمانيا والعراق وإيطاليا واليابان والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة مجموعة قلب آسيا.

انعقد مؤتمر قلب آسيا في الفترة من 2011 إلى 2019 في اسطنبول وكابول وألماتي وبكين وإسلام أباد وأمريتسار وباكو واسطنبول لحل التحديات الأمنية والاقتصادية بأفغانستان.

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