اللواء سلامي: العدو لا يفكر في الحرب مع إيران حتى في الاحلام

و أضاف اللواء سلامي اليوم الثلاثاء في الملتقى الوطني الثاني لتكريم ذكرى اربعة الاف شهيد من محافظة يزد وسط البلاد، أن إيران الإسلامية هي اليوم أرض العزة والكرامة والقوة والمقاومة وصنع المفاجآت والحرية وارض هزيمة العدو ومقبرة للمعتدين، وقد ثبت ذلك.

وأكد أن ما أعلنه قائد الثورة أنه لن تكون هناك حرب ولن نتفاوض، هي حقيقة لا يمكن إنكارها وحقيقة وموقف واقعي ودقيق.

واشار الى أن الشعب الإيراني سيتحرر من ضغوط العقوبات الجائرة لأعداء الثورة الإسلامية، في ظل ممانعته وصموده وتبعا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وبالسير على طريق وأهداف وتطلعات الشهداء، مؤكدا ان الشعب الإيراني لايبالي باستمرار الحظر الذي يفرضه الاستكبار العالمي.

انتهى** 2344