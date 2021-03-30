٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٢٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84279158
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اللواء سلامي: العدو لا يفكر في الحرب مع إيران حتى في الاحلام

اللواء سلامي: العدو لا يفكر في الحرب مع إيران حتى في الاحلام

يزد/ 30 اذار/ مارس/ ارنا - قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، إن العدو لا يفكر في الحرب مع إيران حتى في الاحلام مؤكدا جهوزية واستعداد إيران على الصعید العسكري.

و أضاف اللواء سلامي اليوم الثلاثاء في الملتقى الوطني الثاني لتكريم ذكرى اربعة الاف شهيد من محافظة يزد وسط البلاد، أن إيران الإسلامية هي اليوم أرض العزة والكرامة والقوة والمقاومة وصنع المفاجآت والحرية وارض هزيمة العدو ومقبرة للمعتدين، وقد ثبت ذلك.

وأكد أن ما أعلنه قائد الثورة أنه لن تكون هناك حرب ولن نتفاوض، هي حقيقة لا يمكن إنكارها وحقيقة وموقف واقعي ودقيق.

واشار الى أن الشعب الإيراني سيتحرر من ضغوط العقوبات الجائرة لأعداء الثورة الإسلامية، في ظل ممانعته وصموده وتبعا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وبالسير على طريق وأهداف وتطلعات الشهداء، مؤكدا ان الشعب الإيراني لايبالي باستمرار الحظر الذي يفرضه الاستكبار العالمي.

انتهى** 2344

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