ضبط طن من المخدرات في زاهدان جنوب شرق ايران

في مقابلة مع وكالة (إرنا) اليوم الثلاثاء، أوضح علي زندي، إن كوادر دائرة الأمن والاستخبارات بمحافظة سيستان وبلوجستان تمكنت من تفكيك عصابة لتهريب المخدرات في منطقة جون اباد، ونجحت في ضبط حوالي طن من الحشيش والأفيون ومصادرة سيارة من نوع تويوتا حمراء.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- 2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروئين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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