٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٥:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84279450
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خلال مباحثاته مع نظيريه الافغاني والطاجيكي؛

ظريف : مستعدون للتعاون الثقافي وفق خطة عملية مع كابول ودوشنبة  

ظريف : مستعدون للتعاون الثقافي وفق خطة عملية مع كابول ودوشنبة  

طهران / 30 اذار / مارس / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" على ضرورة التعاون الايراني الافغاني والطاجيكي في سياق التنسيق والاستقرار الاقليميين؛ معلنا استعداد طهران لبناء تعاون ثقافي عبر خطة عملية مع كابول ودوشنبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الثلاثي الذي جرى اليوم على هامش مؤتمر "قلب اسيا"، بين وزير الخارجية الايراني ونظيريه الافغاني والطاجيكي.

الى ذلك، اشاد وزير خارجية طاجيكستان بالثقافة الايرانية الثرية؛ واصفا المشتركات الثقافية بين ايران وطاجيكستان وافغانستان بانها نموذج مثالي للتنسيق الاقليمي، كما نوه الى مناسبة النوروز التراثية العريقة، واقترح صياغة برامج ثقافية مشتركة بين الدول الثلاث.

بدوره، ثمن وزير خارجية افغانستان، خلال اللقاء مع نظيره الايراني والطاجيكي، الرؤى المشتركة بين الدول الثلاثاء ازاء القضايا الاقليمية؛ مؤكدا على استعداد كابول من اجل متابعة التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي وفق خطة عملية مع طهران ودوشنبة. 

انتهى ** ح ع 

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