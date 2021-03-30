٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٢٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84279539
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التبادل التجاري بين ايران وتركيا بلغ 6.8 مليار دولار خلال العام الماضي

التبادل التجاري بين ايران وتركيا بلغ 6.8 مليار دولار خلال العام الماضي

طهران / 30 اذار / مارس / ارنا – قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية "سيد روح الله لطيفي" : ان اجمالي التبادل التجاري بين طهران وانقرة خلال العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار 2021)، بلغ 11 مليونا و178 الف طن، وبواقع 6 مليارات و856 مليون دولار.

واوضح لطيفي في تصريح له اليوم، ان حصة الصادرات الايرانية الى تركيا من اجمالي هذا العدد بلغت مليارين اثنين و512 مليون دولار وبواقع 6 ملايين و361 الف طن، بينما استوردت في غضون الفترة نفسها ما يعادل 4 مليارات و344 مليون دولار، وبواقع 4 ملايين و817 الف طن من السلع التركية.

وحول اهم السلع المصدرة الى تركيا خلال العام الماضي، اشار المتحدث باسم الجمارك الايرانية الى : الغاز الطبيعي والمجففات والالبان وانواع الفاكهة والخضروات وشمع العسل والمواد المنجمية ومادة البوليمير والسيراميك والادوات المنزلية والاجهزة الزراعية والصناعية والادوات الكهربائية وسبائك الصلب.

انتهى ** ح ع 

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