التبادل التجاري بين ايران وتركيا بلغ 6.8 مليار دولار خلال العام الماضي

واوضح لطيفي في تصريح له اليوم، ان حصة الصادرات الايرانية الى تركيا من اجمالي هذا العدد بلغت مليارين اثنين و512 مليون دولار وبواقع 6 ملايين و361 الف طن، بينما استوردت في غضون الفترة نفسها ما يعادل 4 مليارات و344 مليون دولار، وبواقع 4 ملايين و817 الف طن من السلع التركية.

وحول اهم السلع المصدرة الى تركيا خلال العام الماضي، اشار المتحدث باسم الجمارك الايرانية الى : الغاز الطبيعي والمجففات والالبان وانواع الفاكهة والخضروات وشمع العسل والمواد المنجمية ومادة البوليمير والسيراميك والادوات المنزلية والاجهزة الزراعية والصناعية والادوات الكهربائية وسبائك الصلب.

انتهى ** ح ع