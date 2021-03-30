روسيا: على اميركا الغاء اجراءاتها المناقضة للاتفاق النووي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الشهري الذي عقده بوليانسكي وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" حول خطوة روسيا تجاه اجراءات الحظر الاميركية الاحادية وغير القانونية وخرقها لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 .

واضاف: اننا نعارض اي اعمال حظر واجراءات احادية الجانب. اننا لا نرى بان اميركا تعمل وفقا للقوانين الدولية بفرضها عقوبات خارج حدودها الوطنية على الدول المستقلة.

وتابع مساعد سفير روسيا لدى الامم المتحدة: اننا نكرر هذا الموقف على الدوام ولنا اساليبنا الخاصة بنا في هذا الصدد.

وقال بوليانسكي: انني على ثقة تامة بان سائر الدول التي تواجه الحظر الاميركي لها ايضا اساليبها الخاصة بها لمواجهة هذا الموضوع وبناء عليه لا اقدم اي توضيح حولها.

واضاف: انني اعتقد بانه ليس جديرا بدولة كبيرة مثل الولايات المتحدة تعمل على الساحة الدولية كأنها شرطي العالم. هذا المفهوم يرجع الى عدة عقود وليس وليد اليوم.

واردف قائلا: انه على اميركا ان تنتبه سريعا الى ان العالم قد تغير ولا مكان في العالم لمثل هذه الاداة.

واعرب عن تفاؤله تجاه مستقبل الاتفاق النووي والقرار 2231 قائلا: اننا على علم بمواقف الاطراف الاخرى. اننا لا ننسى من الذي بدا اولا، ومَن ماذا فعل.

وقال بوليانسكي: اننا نتوقع من الولايات المتحدة حينما تعود الى الاتفاق النووي –وهو توقع منطقي- ان يتم الغاء جميع الاجراءات المناقضة للاتفاق، كما نعتقد بانه يجب الغاء اجراءات ايران التعويضية.

واضاف: اننا نسعى من اجل ان نكون مفيدين وبنائين جدا وان نوصل الطرفين الى الاتفاق وهو ما نامل ان نشهده قريبا جدا شريطة ان نعمل جميعا بحسن النوايا وننظر الى المستقبل.

وقال بوليانسكي: انه بناء على ذلك لا نعتقد بانه يجب ان نشعر بقلق شديد تجاه هذا الموضوع. ينبغي ان نمنح الفرصة للطرفين للتباحث معا ليدرك كل منهما موقع الطرف الاخر بصورة افضل. اننا نعلم بان الادارة الجديدة في الويات المتحدة تعمل بشان موقفها في ملف ايران.

واعرب عن امله بان تكون لهذا الموقف نتائج عملية ومحددة في القريب العاجل.

انتهى ** 2342