ايران تفوز على سوريا بثلاثية وديا

وفي هذه المباراة التي جرت على استاد "آزادي" بطهران من دون جمهور، سجل أهداف المنتخب الإيراني، حسين كنعاني زادكان وسردار آزمون وكريم أنصاري فرد.

وكان المنتخب الإيراني هو الأفضل فرديا وجماعيا، وشن هجمات منسقة كانت حصيلتها 3 اهداف.

جاء الهدف الاول للمنتخب الإيراني في بداية المباراة اثر كرة ركنية انبرى لها المدافع كنعاني زداكان الذي سددها راسية قوية في الشباك السورية.

وعزز المنتخب الإيراني تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 38 من الشوط الأول، اذ وصلت الكرة من الحارس الايراني علي رضا بيرانوند الى مهدي طارمي الذي سدد الكرة في حالة انفراد ابعدها الحارس السوري ابراهيم عالمة الا ان سردار آزمون كان لها بالمرصاد وسددها في المرمى.

وفي الدقيقة 81 من المباراة وصلت الكرة بعد هجمة منسقة الى انصاري فرد الذي تلاعب بالدفاع وسجل الهدف الثالث.

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